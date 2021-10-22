طائرات مسيرة تحمل رئات جوا لإنقاذ مرضى زراعة الأعضاء
طائرات مسيرة تحمل رئات جوا لإنقاذ مرضى زراعة الأعضاء
في تورنتو بكندا تم استخدام طائرة مسيرة برمجت لنقل رئة لزرعها لإنقاذ أحد المرضى.
كانت رحلة المُسيّرة لنقل الرئة هي الأولى في العالم بحسب المهندسين والأطباء المشاركين، بحيث تفي بالحاجة الماسة لسرعة وسلامة نقل الأعضاء التي قد تتوافر دون سابق إنذار.
في تلك الأثناء يتعافى آلان هوداك، ٦٣ عاما، بشكل جيد بعد زرع الرئتين المنقولتين له.
فيديو, تحقيق بي بي سي يكشف تورط الإمارات في ضربة قاتلة بليبيا, المدة 4,55
كشفت بي بي سي عن أدلة جديدة حول مقتل 26 طالبًا أعزل بطائرة إماراتية مسيرة في طرابلس، وأن الإمارات نشرت طائرات مسيرة وطائرات عسكرية أخرى لدعم حلفائها الليبيين.