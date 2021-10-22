طائرات مسيرة تحمل رئات جوا لإنقاذ مرضى زراعة الأعضاء

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طائرات مسيرة تحمل رئات جوا لإنقاذ مرضى زراعة الأعضاء

قبل 18 دقيقة

في تورنتو بكندا تم استخدام طائرة مسيرة برمجت لنقل رئة لزرعها لإنقاذ أحد المرضى.

كانت رحلة المُسيّرة لنقل الرئة هي الأولى في العالم بحسب المهندسين والأطباء المشاركين، بحيث تفي بالحاجة الماسة لسرعة وسلامة نقل الأعضاء التي قد تتوافر دون سابق إنذار.