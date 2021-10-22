طائرات مسيرة تحمل رئات جوا لإنقاذ مرضى زراعة الأعضاء

في تورنتو بكندا تم استخدام طائرة مسيرة برمجت لنقل رئة لزرعها لإنقاذ أحد المرضى.

كانت رحلة المُسيّرة لنقل الرئة هي الأولى في العالم بحسب المهندسين والأطباء المشاركين، بحيث تفي بالحاجة الماسة لسرعة وسلامة نقل الأعضاء التي قد تتوافر دون سابق إنذار.

في تلك الأثناء يتعافى آلان هوداك، ٦٣ عاما، بشكل جيد بعد زرع الرئتين المنقولتين له.