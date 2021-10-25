هل يمكن أن يغير الذكاء الاصطناعي علاقة الناس بالدين؟
هل يمكن أن يغير الذكاء الاصطناعي علاقة الناس بالدين؟
الذكاء الاصطناعي يغير طريقة تفاعلنا مع كل شيء: الطعام والرعاية الصحية والسفر - وكذلك الدين.
يقول الخبراء إن بعض الأديان بدأت مناقشة علاقتها مع الذكاء الاصطناعي، بدأ البعض في دمج هذه التكنولوجيا في عبادتهم.
يمكن للروبوتات تلاوة الصلوات وقيادة الجنازات وحتى مواساة أولئك الذين يعانون من أزمة روحية. فهل علاقة الذكاء الاصطناعي بالدين مجرد وسيلة للتحايل، أم أن بإمكانه حقًا تغيير علاقة الناس بالدين.