هل يمكن أن يغير الذكاء الاصطناعي علاقة الناس بالدين؟

قبل 5 دقيقة

يقول الخبراء إن بعض الأديان بدأت مناقشة علاقتها مع الذكاء الاصطناعي، بدأ البعض في دمج هذه التكنولوجيا في عبادتهم.