التطورات في السودان: حشود تملأ الخرطوم بعد اعتقال رئيس وزراء وقادة مدنيين

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

التطورات في السودان: حشود تملأ الخرطوم بعد اعتقال رئيس وزراء وقادة مدنيين

قبل 47 دقيقة

ألقي القبض على أعضاء في الحكومة الانتقالية السودانية وقادة مدنيين وسط تقارير عن "انقلاب عسكري" في الدولة.

وقالت وزارة الإعلام السودانية إن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، نُقل إلى مكان مجهول.

وخرج المتظاهرون المؤيدون للديمقراطية إلى شوارع العاصمة الخرطوم.