التطورات في السودان: حشود تملأ الخرطوم بعد اعتقال رئيس وزراء وقادة مدنيين
التطورات في السودان: حشود تملأ الخرطوم بعد اعتقال رئيس وزراء وقادة مدنيين
ألقي القبض على أعضاء في الحكومة الانتقالية السودانية وقادة مدنيين وسط تقارير عن "انقلاب عسكري" في الدولة.
وقالت وزارة الإعلام السودانية إن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، نُقل إلى مكان مجهول.
وخرج المتظاهرون المؤيدون للديمقراطية إلى شوارع العاصمة الخرطوم.
ولم يعلق الجيش حتى الآن على الأحداث.
فيديو, مظاهرات السودان: هل يعني الانقسام في الشارع نهاية التحول الديمقراطي؟, المدة 2,45
خرج مئات الآلاف من السودانيين إلى الشارع للمطالبة بالتحول الديموقراطي وتسليم السلطة للمدنيين، في ظل اعتصامات مؤيدة للجيش ومطالبة بحل الحكومة الانتقالية.