الانقلاب في السودان: البرهان يعلن حالة الطوارئ وحل مجلس الوزراء في خطاب متلفز
الانقلاب في السودان: البرهان يعلن حالة الطوارئ وحل مجلس الوزراء في خطاب متلفز
ألقى رئيس مجلس السيادة في السودان، عبد الفتاح البرهان، خطابا متلفزا في أعقاب إلقاء الجيش القبض على عدد من المسؤولين المدنيين.
وأعلن البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ وتعليق العمل بمواد من الوثيقة الدستورية.
كما أكد البرهان على أن الجيش يسعى إلى تسليم الحكم إلى حكومة منتخبة ديمقراطيا.
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أعلن رئيس مجلس السيادة في السودان، عبد الفتاح البرهان، في خطاب متلفز حالة الطوارئ وتعليق العمل بمواد من الوثيقة الدستورية.