الانقلاب في السودان: البرهان يعلن حالة الطوارئ وحل مجلس الوزراء في خطاب متلفز

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ألقى رئيس مجلس السيادة في السودان، عبد الفتاح البرهان، خطابا متلفزا في أعقاب إلقاء الجيش القبض على عدد من المسؤولين المدنيين.