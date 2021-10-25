عبد الله حمدوك: من هو رئيس وزراء السودان الذي يخضع للإقامة الجبرية؟
عبد الله حمدوك: من هو رئيس وزراء السودان الذي يخضع للإقامة الجبرية؟
قالت وزارة الإعلام السودانية إن عددا من المسؤولين المدنيين في الحكومة والمجلس الانتقالي من بينهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قد اعتقلوا.
وأضافت أن حمدوك قد نُقل إلى مكان مجهول بعد رفضه إصدار بيان يدعم الانقلاب العسكري الجاري، قبل أن يوضعوا تحت الإقامة الجبرية كما تفيد التقارير.
ونصب حمدوك رئيسا للوزراء عام 2019 بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.
فيديو, مظاهرات السودان: هل يعني الانقسام في الشارع نهاية التحول الديمقراطي؟, المدة 2,45
خرج مئات الآلاف من السودانيين إلى الشارع للمطالبة بالتحول الديموقراطي وتسليم السلطة للمدنيين، في ظل اعتصامات مؤيدة للجيش ومطالبة بحل الحكومة الانتقالية.