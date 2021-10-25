عبد الله حمدوك: من هو رئيس وزراء السودان الذي يخضع للإقامة الجبرية؟

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عبد الله حمدوك: من هو رئيس وزراء السودان الذي يخضع للإقامة الجبرية؟

قبل 6 دقيقة

قالت وزارة الإعلام السودانية إن عددا من المسؤولين المدنيين في الحكومة والمجلس الانتقالي من بينهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قد اعتقلوا.

وأضافت أن حمدوك قد نُقل إلى مكان مجهول بعد رفضه إصدار بيان يدعم الانقلاب العسكري الجاري، قبل أن يوضعوا تحت الإقامة الجبرية كما تفيد التقارير.