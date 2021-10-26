أفغانستان: أسر تبيع أطفالها لسد رمقها

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أفغانستان: أسر تبيع أطفالها لسد رمقها

قبل ساعة واحدة

.تواجه أفغانستان أكبر أزمة إنسانية في العالم، إذ تشهد البلاد تدهورًا حادًا في أوضاعها منذ استيلاء طالبان على السلطة في أغسطس/آب

تم إيقاف الأموال الدولية التي تدعم الاقتصاد الهش للبلاد بينما يناقش العالم كيفية التعامل مع نظام طالبان.

في تلك الأثناء أصدرت الأمم المتحدة تحذيراً صارخاً مفاده أن الملايين سيموتون إذا لم تصل المساعدات العاجلة إلى البلاد قريباً.