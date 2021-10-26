عبد الله حمدوك: من هو رئيس وزراء السودان الذي يخضع للإقامة الجبرية؟

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عبد الله حمدوك: من هو رئيس وزراء السودان الذي يخضع للإقامة الجبرية؟

قبل 6 دقيقة

قال عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، الثلاثاء، إن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك موجود معه في منزله.

وكانت وزارة الإعلام السودانية قد أعلنت الإثنين أن عددا من المسؤولين المدنيين في الحكومة والمجلس الانتقالي من بينهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قد اعتقلوا.

وأضافت أن حمدوك قد نُقل إلى مكان مجهول بعد رفضه إصدار بيان يدعم الانقلاب العسكري الجاري، قبل أن يوضعوا تحت الإقامة الجبرية كما تفيد التقارير.