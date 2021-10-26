محمد بن سلمان: ضابط في المنفى يقول إن ولي العهد السعودي "قاتل سيكوباتي"

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محمد بن سلمان: ضابط في المنفى يقول إن ولي العهد السعودي "قاتل سيكوباتي"

قبل 44 دقيقة

وصف ضابط مخابرات سعودي سابق ولي العهد محمد بن سلمان بأنه "قاتل سيكوباتي".

وقال سعد الجابري في مقابلة أجراها في الولايات المتحدة مع شبكة سي بي إس نيوز إنه "يدق ناقوس الخطر" على من أسماه بـ"سيكوباتي" لديه "موارد لا حصر لها".