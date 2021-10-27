مقبرة اليوسفية: أم فلسطينية في القدس تحارب لإنقاذ قبر ابنها من التجريف
مقبرة اليوسفية: أم فلسطينية في القدس تحارب لإنقاذ قبر ابنها من التجريف
تستمر السلطات الإسرائيلية في عمليات تجريف المنطقة الشمالية من أحد أكبر وأهم المقابر الإسلامية القريبة من المسجد الأقصى.
ويأتي ذلك بعد قرار إسرائيلي قضى بإقامة حدائق توراتية، ما أدى إلى نبش قبور تعود لحرب ١٩٦٧.
تقرير: مهند توتنجي
فيديو, سجن جلبوع: كيف هرب فلسطينيون من سجن إسرائيلي شديد الحراسة؟, المدة 2,52
تواصل السلطات الإسرائيلية حملة البحث الواسعة عن ستة فلسطينيين فروا من سجن جلبوع شديد الحراسة في شمال إسرائيل، عبر نفق حفروه على مدار شهور.