مقبرة اليوسفية: أم فلسطينية في القدس تحارب لإنقاذ قبر ابنها من التجريف

قبل 17 دقيقة

تستمر السلطات الإسرائيلية في عمليات تجريف المنطقة الشمالية من أحد أكبر وأهم المقابر الإسلامية القريبة من المسجد الأقصى.

ويأتي ذلك بعد قرار إسرائيلي قضى بإقامة حدائق توراتية، ما أدى إلى نبش قبور تعود لحرب ١٩٦٧.