هجوم مانشستر: صور حصرية لترحيل هاشم عبيدي شقيق منفذ الهجوم من ليبيا إلى بريطانيا

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حصلت بي بي سي على صور حصرية لترحيل هاشم عبيدي، شقيق منفذ هجوم مانشستر سلمان عبيدي، من ليبيا إلى بريطانيا.

وتظهر هذه الصور، التي تبث لأول مرة، لحظات نقل هاشم عبيدي إلى الطائرة في مطار طرابلس في يوليو 2019، وترحيله إلى بريطانيا حيث حكم عليه بالسجن 55 عاما على الأقل.