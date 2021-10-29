انقلاب السودان: ماذا يحدث في السودان؟ وما هي الأحداث التي أدت إلى الانقلاب العسكري؟
انقلاب السودان: ماذا يحدث في السودان؟ وما هي الأحداث التي أدت إلى الانقلاب العسكري؟
تستمر في السودان الاحتجاجات المناهضة للانقلاب العسكري إذ دعت القوى المدنية لمظاهرات حاشدة السبت.
وطالبت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بضرورة استعادة المسار الديمقراطي وتولي حكومة مدنية شؤون البلاد والإفراج عن كل من تم القبض عليه مؤخرا.
ومنذ أن سيطر الجيش على مقاليد الحكم في السودان الإثنين الماضي، تعصف الاضطرابات بالشارع الذي يشهد كرا وفرا بين القوات العسكرية والمحتجين.