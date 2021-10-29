انقلاب السودان: ماذا يحدث في السودان؟ وما هي الأحداث التي أدت إلى الانقلاب العسكري؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

انقلاب السودان: ماذا يحدث في السودان؟ وما هي الأحداث التي أدت إلى الانقلاب العسكري؟

قبل 52 دقيقة

تستمر في السودان الاحتجاجات المناهضة للانقلاب العسكري إذ دعت القوى المدنية لمظاهرات حاشدة السبت.

وطالبت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بضرورة استعادة المسار الديمقراطي وتولي حكومة مدنية شؤون البلاد والإفراج عن كل من تم القبض عليه مؤخرا.