الخيانة: كيف تحولت ثلاث فتيات خانهن شخص واحد إلى صديقات؟

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تحولت مجموعة من الفتيات في الولايات المتحدة إلى نجمات عل وسائل التواصل بعد اكتشاف أنهن يواعدن نفس الرجل لكن سرعان ما أنهين العلاقة واكتشفن أنه لم يكن الشيء الوحيد المشترك بينهن.