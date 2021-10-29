الخيانة: كيف تحولت ثلاث فتيات خانهن شخص واحد إلى صديقات؟
الخيانة: كيف تحولت ثلاث فتيات خانهن شخص واحد إلى صديقات؟
تحولت مجموعة من الفتيات في الولايات المتحدة إلى نجمات عل وسائل التواصل بعد اكتشاف أنهن يواعدن نفس الرجل لكن سرعان ما أنهين العلاقة واكتشفن أنه لم يكن الشيء الوحيد المشترك بينهن.
وشرع الثلاثي في التخطيط لرحلة العمر معًا.
فيديو, لاعبة كرة السلة التي تغير بمهارتها الصورة النمطية عن المسلمات المحجبات, المدة 2,11
حصدت مقاطع فيديو للعب كرة السلة لفتاة أمريكية مسلمة ملايين المشاهدات عبر الإنترنت. لكنها قررت استخدام شهرتها في مساعدة فتيات آخريات.