فتاة إسرائيلية تسجن 3 مرات لرفضها تأدية الخدمة العسكرية

قبل 44 دقيقة

تقدم شاب يهودي إسرائيلي بطلب للحصول على حق الإقامة الدائمة في المملكة المتحدة خوفا من تعرضه للسجن باعتباره هاربا من الخدمة العسكرية حال عودته إلى بلده.

ألقى الطلب غير العادي الضوء على قضية المعارضين للخدمة العسكرية في إسرائيل.

يخدم معظم الإسرائيليين في الجيش إلزاميا لمدة عامين أو أكثر. غير أنه كل عام يتبنى البعض موقفا أيديولوجيا رافضا للتجنيد وينتهي بهم الأمر خلف أسوار السجن.