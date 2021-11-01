ما علاقة حرائق الغابات في الجزائر باضطراب ما بعد الصدمة؟

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ما علاقة حرائق الغابات في الجزائر باضطراب ما بعد الصدمة؟

قبل 14 دقيقة

عانت الجزائر في الآونة الأخيرة من أحد أسوأ حرائق الغابات منذ عقود، إذ اندلع حوالي 100 حريق خلال أسبوعين مؤديا إلى مصرع 90 شخصا.

وبحسب الخبراء فإن الحوادث المناخية المتطرفة مثل حرائق الغابات، والتي يزيد احتمال حدوثها بسبب تغير المناخ، من الممكن أن تتسبب في الصدمة لمن عاشوها.

وهو ما قد يزيد من أخطار الإصابة بالقلق والاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة.