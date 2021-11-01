ديناصور يقتحم مقر الأمم المتحدة ويحذر من الانقراض في إطار حملة للتوعية بشأن تغير المناخ
ديناصور يقتحم مقر الأمم المتحدة ويحذر من الانقراض في إطار حملة للتوعية بشأن تغير المناخ
ديناصور يقتحم مقر الأمم المتحدة ويحذر من الانقراض في إطار حملة للتوعية بشأن تغير المناخ.
شوهد ديناصور يقتحم مقر الجمعية العمومية للأمم المتحدة في فيلم يهدف لنشر التوعية بشن تغير المناخ في إطار حملة ” لا تختاروا الانقراض“.
قال الديناصور” فرانكي“، الذي سجل صوته الممثل الأمريكي جاك بلاك، إنه حان الوقت لإحداث تغيير.
يعد هذا هو أول فيلم يصور داخل الأمم المتحدة باستخدام صور يولدها الكمبيوتر.