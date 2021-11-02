لحوم مصنعة من نبات في المختبر: هل تصبح غذاء المستقبل؟

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لحوم مصنعة من نبات في المختبر: هل تصبح غذاء المستقبل؟

قبل 10 دقيقة

اللحوم المصنعة في المختبرات موجودة منذ فترة، لكن مؤخرا هناك شركة في أيسلندا تستخدم الشعير لصناعة اللحوم.