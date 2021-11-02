لحوم مصنعة من نبات في المختبر: هل تصبح غذاء المستقبل؟
لحوم مصنعة من نبات في المختبر: هل تصبح غذاء المستقبل؟
اللحوم المصنعة في المختبرات موجودة منذ فترة، لكن مؤخرا هناك شركة في أيسلندا تستخدم الشعير لصناعة اللحوم.
وجد العلماء أن استخدام الشعير أرخص وأكثر قابلية للتوسع في زراعته، ومن المتوقع أن تحدث اللحوم المستخرجة من النباتات طفرة في تصنيع شرائح اللحم ومكافحة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والصيد الجائر والمخلفات المرتبطة بتربية المواشي.
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يؤدي ارتفاع درجات الحرارة والتصحر إلى القضاء على مجتمعات في موريتانيا، فيضطر كثيرون لترك ديار أجدادهم بحثًا عن حياة أفضل.