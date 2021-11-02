جورج قرداحي: لماذا كانت تصريحات الوزير بمثابة "القشة" في علاقة لبنان مع الخليج؟
جورج قرداحي: لماذا كانت تصريحات الوزير بمثابة "القشة" في علاقة لبنان مع الخليج؟
تصاعدت الأزمة بين لبنان وعدد من دول الخليج بعد تصريحات لوزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، عن الحرب في اليمن.
لكن متابعي مسار العلاقات يرون أن التصريحات لم تكن سوى نتيجة لمقدمات.
كارين طربيه مراسلة بي بي سي في بيروت أخبرتنا المزيد.
فيديو, انفجار بيروت: مراسلة بي بي سي تتذكر كيف واصلت التغطية حتى بعد إصابة قريب لها, المدة 4,48
مر عام منذ وقوع انفجار هائل في مرفأ بيروت. بقيت المراسلة كارين طربيه على الهواء لساعات - حتى عندما اكتشفت إصابة أحد أفراد أسرتها في الانفجار.