جورج قرداحي: لماذا كانت تصريحات الوزير بمثابة "القشة" في علاقة لبنان مع الخليج؟

جورج قرداحي: لماذا كانت تصريحات الوزير بمثابة "القشة" في علاقة لبنان مع الخليج؟

تصاعدت الأزمة بين لبنان وعدد من دول الخليج بعد تصريحات لوزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، عن الحرب في اليمن.

لكن متابعي مسار العلاقات يرون أن التصريحات لم تكن سوى نتيجة لمقدمات.

كارين طربيه مراسلة بي بي سي في بيروت أخبرتنا المزيد.