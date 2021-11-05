هل تستطيع الشمس حل أزمة الكهرباء في لبنان؟

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هل تستطيع الشمس حل أزمة الكهرباء في لبنان؟

قبل 22 دقيقة

يشهد لبنان حاليا قفزة كبيرة في مجال التحول نحو الطاقة الشمسية لا سيما في قطاع السكن والمنازل.

فقد زادت كمية إنتاج الطاقة الشمسية أكثر من مائة ميغاواط في العام الحالي وهو ما يوازي مجمل ما كان موجودا في البلاد منذ بداية إنتاج الطاقة الشمسية فيه قبل عشرة أعوام.

هذا التحول، وإن كان جزءا من خطة وطنية للانتقال التدريجي إلى الطاقة البديلة، إلا أن الانهيار المالي والاقتصادي هو الذي فرضه ولم يأت كخيار بيئي.