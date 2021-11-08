نجلاء المنكوش: ما هي تصريحات وزيرة الخارجية الليبية التي أثارت خلافا بشأن عزلها؟

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نجلاء المنكوش: ما هي تصريحات وزيرة الخارجية الليبية التي أثارت خلافا بشأن عزلها؟

قبل 28 دقيقة

قال المجلس الرئاسي الليبي إنه أوقف وزيرة الخارجية نجلاء المنكوش 14 يومًا ومنعها من السفر على ذمة التحقيق.

واتهم المجلس المنكوش بعدم التنسيق في السياسة الخارجية، لكن الحكومة الانتقالية رفضت القرار قائلة إنها ستواصل عملها كالمعتاد.

ووقع الخلاف السياسي في أعقاب التعليقات التي أدلت بها المنكوش في مقابلة مع بي بي سي حول تفجير لوكربي في عام 1988.

وأشارت المنكوش إلى احتمالات ترحيل مشتبه به جديد في الحادث مطلوب من جانب الولايات المتحدة.