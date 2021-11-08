انقلاب السودان: كيف استجاب الشارع لدعوات العصيان المدني؟

قبل 24 دقيقة

بدت المشاركة في العصيان المدني الذي دعا له تجمع المهنيين السودانيين رفضا للانقلاب العسكري، محدودة الأحدبسبب الانقطاعات المستمرة لاتصالات الإنترنت والهاتف والأزمة الاقتصادية التي ترزح البلاد تحت وطأتها.

وحث التجمع في بيان المواطنين على الاستجابة للعصيان المدني، ووضع المتاريس في الشوارع الرئيسية لوقف حركة المرور وإنجاح العصيان.

وتعطلت خدمات الإنترنت منذ انقلاب 25 أكتوبر تشرين الأول، ولا تزال تغطية الهاتف متفاوتة. ورغم توقف مناحي الحياة اليومية تقريبا، فقد أُعيد فتح المتاجر والطرق وبعض البنوك منذ ذلك الحين.