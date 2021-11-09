تغير المناخ: لماذا وقف هذا الوزير ببدلة رسمية وربطة عنق في وسط البحر؟

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تغير المناخ: لماذا وقف هذا الوزير ببدلة رسمية وربطة عنق في وسط البحر؟

قبل 14 دقيقة

اختار وزير خارجية جزيرة توفالو النائية في المحيط الهادئ طريقة مبتكرة للتحذير من مخاطر تغير المناخ.

ووقف الوزير ببدلة رسمية وربطة عنق على منبر وسط البحر حيث وصل الماء لفخذه قبالة فونافوتي، عاصمة الدولة الجزيرة في إشارة لوضع بلده المهدد بالاختفاء بسبب ارتفاع منسوب المياه والاحتباس الحراري.