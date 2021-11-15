أفغانستان تحت حكم طالبان: آلاف اليائسين يلجأون لمهربين بحثا عن حياة أفضل

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أفغانستان تحت حكم طالبان: آلاف اليائسين يلجأون لمهربين بحثا عن حياة أفضل

قبل 52 دقيقة

توقفت رحلات الإجلاء من أفغانستان إلى حد كبير، ولكن مع تجميد التمويل الدولي وتصاعد الأزمة الإنسانية، لا يزال آلاف اليائسين يحاولون إيجاد مخرج.

وتعتبر بلدة زارانج النائية، القريبة من حدود كل من باكستان وإيران، مركزا رئيسيًا لتهريب البشر.