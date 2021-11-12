الحياة في درجة حرارة 50: كيف تصور فيلما في أكثر الأماكن حرارة على وجه الأرض؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

الحياة في درجة حرارة 50: كيف تصور فيلما في أكثر الأماكن حرارة على وجه الأرض؟

قبل 11 دقيقة

وجدت دراسة أجرتها بي بي سي العالمية أنه مع ارتفاع درجة حرارة الكوكب، تضاعف عدد الأيام التي تصل فيها درجة الحرارة إلى 50 درجة مئوية منذ الثمانينيات.

يهدف برنامج الحياة في درجة حرارة 50 مئوية، الذي أنتجه قسم الوثائقيات في بي بي سي عربي، إلى معرفة تأثير ذلك على الأشخاص الذين يعيشون في الخطوط الأمامية لتغير المناخ.