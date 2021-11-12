الحياة في درجة حرارة 50: كيف تصور فيلما في أكثر الأماكن حرارة على وجه الأرض؟
الحياة في درجة حرارة 50: كيف تصور فيلما في أكثر الأماكن حرارة على وجه الأرض؟
وجدت دراسة أجرتها بي بي سي العالمية أنه مع ارتفاع درجة حرارة الكوكب، تضاعف عدد الأيام التي تصل فيها درجة الحرارة إلى 50 درجة مئوية منذ الثمانينيات.
يهدف برنامج الحياة في درجة حرارة 50 مئوية، الذي أنتجه قسم الوثائقيات في بي بي سي عربي، إلى معرفة تأثير ذلك على الأشخاص الذين يعيشون في الخطوط الأمامية لتغير المناخ.
وتحكي فرق بي بي سي في المكسيك والعراق والهند وأماكن أخرى كيف تغلبت على التحدي المتمثل في التصوير في مثل هذه الحرارة الشديدة.