الانقلاب: السودانيون يعيشون في عزلة مع استمرار قطع الانترنت رغم حكم قضائي بإعادته
الانقلاب: السودانيون يعيشون في عزلة مع استمرار قطع الانترنت رغم حكم قضائي بإعادته
أصدر القضاء السوداني قرارا يلزم شركات الاتصالات بإعادة خدمة الانترنت إلى البلاد. لكن صدور الحكم لا يعني بالضرورة عودة الخدمة، وفقا لمصادر محلية.
فقطع الانترنت يهدف بالأساس لتعقيد مسألة تنظيم المظاهرات المناهضة للجيش. عادة ما يتم حشد المتظاهرين وتحديد مواعيد وأماكن انطلاق المظاهرات عبر منصات التواصل الاجتماعي.
تقرير سالي نبيل من الخرطوم
فيديو, انقلاب السودان: كيف استجاب الشارع لدعوات العصيان المدني؟, المدة 3,03
بدت المشاركة في العصيان المدني الذي دعا له تجمع المهنيين السودانيين يومي الأحد والاثنين رفضا للانقلاب العسكري، محدودة بسبب انقطاعات الإنترنت والهاتف إضافة إلى الأزمة الاقتصادية.