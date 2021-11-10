بدت المشاركة في العصيان المدني الذي دعا له تجمع المهنيين السودانيين يومي الأحد والاثنين رفضا للانقلاب العسكري، محدودة بسبب انقطاعات الإنترنت والهاتف إضافة إلى الأزمة الاقتصادية.

8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021