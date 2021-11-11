هٓل تناول البرغر يساهم في هلاك كوكب الأرض؟

قبل 6 دقيقة

تعرف منطقة الشرق الأوسط بحبها الكبير للحوم، سواء لمن عاش على ضفاف الأنهار أو جال في الصحراء. وفق آخر الإحصائيات، بلغ معدل استهلاك اللحوم في عدد من الدول العربية ما بين خمسين إلى مائة كيلو غرام سنويا، وهي نسبة غير قليلة.