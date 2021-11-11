هٓل تناول البرغر يساهم في هلاك كوكب الأرض؟
هٓل تناول البرغر يساهم في هلاك كوكب الأرض؟
تعرف منطقة الشرق الأوسط بحبها الكبير للحوم، سواء لمن عاش على ضفاف الأنهار أو جال في الصحراء. وفق آخر الإحصائيات، بلغ معدل استهلاك اللحوم في عدد من الدول العربية ما بين خمسين إلى مائة كيلو غرام سنويا، وهي نسبة غير قليلة.
تزايد الطلب على اللحوم، دفع الصناعة المعنية بها إلى تربية مزيد من الأبقار وهو ما يؤدي إلى مزيد من الانبعاثات الكربونية التي تساهم في الاحتباس الحراري.
مزيد من الشرح لأنطوان خوري في التقرير التالي.