منصور لبكي: الحكم على كاهن لبناني في تهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي على قاصرات

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

منصور لبكي: الحكم على كاهن لبناني في تهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي على قاصرات

قبل 11 دقيقة

قضت محكمة فرنسية الإثنين بالسجن 15 عاماً على الكاهن اللبناني منصور لبكي، بتهم الاعتداء الجنسي على قاصرات، وأدرج اسمه في لائحة مرتكبي الجرائم الجنسية.

هذه المرة الأولى التي يمثل فيها لبكي أمام قضاء جزائي، بعدما أدانه مجمع عقيدة الإيمان في الفاتيكان بالاعتداء الجنسي عام 2013، وحكم عليه بحياة من العزلة والصلاة في أحد الأديرة في لبنان.

وتحدثت المدعيات والشاهدات عن تعرضهن لاعتداءات في حقب مختلفة بين لبنان وفرنسا، من قبل لبكي.

يتمتع الكاهن بشهرة واسعة في لبنان، لكونه ألف ترانيم شهيرة، وفي رصيده كتب ومؤلفات، إلى جانب أعماله الخيرية.