منصور لبكي: الحكم على كاهن لبناني في تهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي على قاصرات
منصور لبكي: الحكم على كاهن لبناني في تهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي على قاصرات
قضت محكمة فرنسية الإثنين بالسجن 15 عاماً على الكاهن اللبناني منصور لبكي، بتهم الاعتداء الجنسي على قاصرات، وأدرج اسمه في لائحة مرتكبي الجرائم الجنسية.
هذه المرة الأولى التي يمثل فيها لبكي أمام قضاء جزائي، بعدما أدانه مجمع عقيدة الإيمان في الفاتيكان بالاعتداء الجنسي عام 2013، وحكم عليه بحياة من العزلة والصلاة في أحد الأديرة في لبنان.
وتحدثت المدعيات والشاهدات عن تعرضهن لاعتداءات في حقب مختلفة بين لبنان وفرنسا، من قبل لبكي.
يتمتع الكاهن بشهرة واسعة في لبنان، لكونه ألف ترانيم شهيرة، وفي رصيده كتب ومؤلفات، إلى جانب أعماله الخيرية.
يتمسك أنصار لبكي ببراءته وبأن ملاحقته القضائية "مؤامرة وتلفيق"، ولم يصدر أي تعليق بعد حول الحكم لا من محاميه ولا من البطريركية المارونية في بلدة بكركي.