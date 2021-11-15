مالالا يوسفزاي: "كانت لدي مخاوف بشأن الزواج"

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تحدثت مالالا يوسفزاي الحائزة على جائزة نوبل للسلام، والتي تزوجت مالك الأسبوع الماضي، عن مخاوفها السابقة بشأن الزواج والتي كانت قد أعربت عنها سابقًا لمجلة فوغ البريطانية.

وقالت الناشطة الباكستانية في مجال حقوق المرأة، البالغة من العمر 24 عامًا، في برنامج أندرو مار الذي يبث على بي بي سي، إن مخاوفها تنطبق على "العديد من الفتيات في جميع أنحاء العالم ممن قرأن تقارير عن زواج الأطفال والطلاق واختلال توازن القوى".