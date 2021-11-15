قالت شرطة مكافحة الإرهاب إن الرجال - وأعمارهم 29 و26 و21 عاما - محتجزون في ما يتصل بالواقعة التي أسفرت عن مقتل شخص واحد.

14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021