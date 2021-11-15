بالفيديو: لحظة انفجار سيارة أمام مستشفى ليفربول
بالفيديو: لحظة انفجار سيارة أمام مستشفى ليفربول
أعلنت الشرطة البريطانية أن انفجار سيارة أجرة صباح الأحد أمام مستشفى بمدينة ليفربول كان حادثا إرهابيا.
وكانت السيارة قد انفجرت أمام مدخل مستشفى للنساء مما أسفر عن مقتل الراكب وإصابة السائق
واعتقلت السلطات 4 رجال، بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
اعتقال 3 أشخاص في بريطانيا بموجب قانون مكافحة الإرهاب بعد انفجار سيارة
قالت شرطة مكافحة الإرهاب إن الرجال - وأعمارهم 29 و26 و21 عاما - محتجزون في ما يتصل بالواقعة التي أسفرت عن مقتل شخص واحد.