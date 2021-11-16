خليفة حفتر "الرجل القوي" الذي يزيد ترشحه تعقيد المشهد في ليبيا

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خليفة حفتر "الرجل القوي" الذي يزيد ترشحه تعقيد المشهد في ليبيا

قبل 17 دقيقة

أعلن المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا، الثلاثاء، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرّرة في نهاية الشهر المقبل، بعد يومين فقط على تقديم سيف الإسلام، نجل العقيد معمر القذافي، أوراق ترشحه.

وعلّق حفتر في سبتمبر مهامه العسكرية رسميا، تمهيدا للترشح للانتخابات، عملا بما ينص عليه القانون الانتخابي الذي أقرّه البرلمان الذي يتخذ من الشرق مقرا، وانتقده البعض على أنه "مفصّل على قياس حفتر". ويسمح له القانون في حال لم يتم انتخابه بالعودة إلى مهامه السابقة.