خليفة حفتر "الرجل القوي" الذي يزيد ترشحه تعقيد المشهد في ليبيا
خليفة حفتر "الرجل القوي" الذي يزيد ترشحه تعقيد المشهد في ليبيا
أعلن المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا، الثلاثاء، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرّرة في نهاية الشهر المقبل، بعد يومين فقط على تقديم سيف الإسلام، نجل العقيد معمر القذافي، أوراق ترشحه.
وعلّق حفتر في سبتمبر مهامه العسكرية رسميا، تمهيدا للترشح للانتخابات، عملا بما ينص عليه القانون الانتخابي الذي أقرّه البرلمان الذي يتخذ من الشرق مقرا، وانتقده البعض على أنه "مفصّل على قياس حفتر". ويسمح له القانون في حال لم يتم انتخابه بالعودة إلى مهامه السابقة.
ويرى مراقبون أن دخول المشير حفتر السباق الرئاسي قد يؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي وربما الأمني في البلاد التي تنقسم بشدة حول شخصه.
فيديو, سيف الإسلام القذافي: من هو ابن معمر القذافي المرشح للرئاسة في انتخابات ليبيا؟, المدة 1,34
تقدم سيف الإسلام القذافي، نجل معمر القذافي الذي أطاحت به الثورة الليبية عام 2011، بترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة في ليبيا. فماذا نعرف عنه؟