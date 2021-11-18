نساء في عالم موسيقى "الميتال" السري في إيران

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نساء في عالم موسيقى "الميتال" السري في إيران

قبل 39 دقيقة

قد تبدو إيران مكانا غير متوقع لموسيقى "الميتال"، خاصة وأن الموسيقى الغربية محظورة رسميا في البلاد منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

وعلى الرغم من مخاطر التعرض للجلد والسجن لفترات طويلة، يستمر هذا النوع في الازدهار في الخفاء.

بعض أكبر الأسماء في مشهد موسيقى الميتال السري في إيران من النساء، على الرغم من أن النساء ممنوعات من الغناء علنا، إلا في فرق الإنشاد الديني أو في حضور نساء فقط.