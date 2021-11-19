أزمة اللاجئين في أوروبا: قصة عائلة و 39 محاولة فاشلة للجوء
أزمة اللاجئين في أوروبا: قصة عائلة و 39 محاولة فاشلة للجوء
من بيلاروسيا إلى البلقان، يحاول أشخاص فارون من الصراع والفقر التماس اللجوء في الاتحاد الأوروبي.
أكرم وزهرة من أفغانستان يريدان عبور الحدود البوسنية إلى الاتحاد الأوروبي مع ابنتهما البالغة من العمر عامين.
تقول الأسرة إن محاولتهم التالية للانتقال من البوسنة إلى كرواتيا ستكون المحاولة رقم 40.
فيديو, المهاجرون على حدود بيلاروسيا وبولندا: بي بي سي تشهد فوضى ومناوشات على أعتاب أوروبا, المدة 1,36
استخدمت القوات البولندية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد المهاجرين الذين يحاولون العبور إليها من بيلاروسيا.