المهاجرون على حدود بيلاروسيا وبولندا: مئات العراقيين يتحدثون عن انتهاكات على الحدود

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المهاجرون على حدود بيلاروسيا وبولندا: مئات العراقيين يتحدثون عن انتهاكات على الحدود

قبل 9 دقيقة

أكدت قوات حرس الحدود في بيلاروسيا إخلاء مخيم مؤقت كان يأوي 2000 مهاجر على الحدود مع بولندا.

وكان المهاجرون يقيمون في المخيم في البرد القارس، في انتظار الدخول إلى الاتحاد الأوروبي.

وقد رحلت الحكومة العراقية 400 منهم في رحلة جوية إلى مدينة أربيل، وتحدث بعضهم عن تجربته "السيئة" مع الجيش البيلاروسي على الحدود.