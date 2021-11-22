مساعدات السودان: أسر سودانية تكافح لتغطية نفقاتها بعد توقف المساعدات من البنك الدولي

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مساعدات السودان: أسر سودانية تكافح لتغطية نفقاتها بعد توقف المساعدات من البنك الدولي

قبل 40 دقيقة

توقف برنامج دعم الأسر السودانية "ثمرات" إثر تعليق أنشطة البنك الدولي في السودان بعد استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وساعد البرنامج لبضعة أشهر آلاف العائلات السودانية التي تعاني من نقص المواد الأساسية وتعيش في ظل ظروف اقتصادية طاحنة.

وبالرغم من الوصول لاتفاق سياسي بين الجيش والحكومة المدنية الا انه غير معلوم متى أو ما إذا كانت المساعدات للسودان ستستأنف