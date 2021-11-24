عندما كانت فرحانة في 16 من عمرها، أخرجت من المملكة المتحدة وزوجت من رجل لم تكن تعرفه. وهي تعتقد أن حياتها كانت ستختلف إذا كان القانون يحظر الزواج لمن هم دون 18 عامًا.

19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021