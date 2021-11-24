مسلمو الإيغور: قصة امرأة تكافح للحفاظ على ثقافتها من النسيان
مسلمو الإيغور: قصة امرأة تكافح للحفاظ على ثقافتها من النسيان
مقديس ياديغار رائدة أعمال من الإيغور تعيش في المملكة المتحدة منذ عام 2011، ولديها في لندن مطعمان مخصصان لطعام الإيغور.
تقيم مقديس تجمعا شهريا بمطعمها تحتفي فيه بالطعام والموسيقى الإيغورية لضمان الحفاظ على ثقافة شعبها.
الإيغور أقلية مسلمة تنحدر في أغلبها من منطقة شينجيانغ في الصين. وتتهم منظمات حقوق الإنسان الحكومة الصينية باحتجاز أكثر من مليون مسلم من الإيغور وتقييد ممارساتهم الدينية، بينما يقول نشطاء إن الصين تسعى إلى محو ثقافتهم
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عندما كانت فرحانة في 16 من عمرها، أخرجت من المملكة المتحدة وزوجت من رجل لم تكن تعرفه. وهي تعتقد أن حياتها كانت ستختلف إذا كان القانون يحظر الزواج لمن هم دون 18 عامًا.