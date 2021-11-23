بوريس جونسون يتلعثم ويلقي كلمة عن متنزه “عالم الخنزيرة بيبا”
بوريس جونسون يتلعثم ويلقي كلمة عن متنزه “عالم الخنزيرة بيبا”
التعثر في الحديث واسترجاع الذكريات عن زيارة إلى متنزه “عالم الخنزيرة بيبا” للأطفال في بريطانيا ليست الطريقة التي تسير بها معظم خطابات الزعماء، ولكن هذا ما فعله رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.
ألقى جونسون خطابًا غير اعتيادي في مؤتمر لقادة الأعمال الإثنين مما تسبب في سؤال أحد الصحفيين له عما إذا كان كل شيء على ما يرام معه
لكن جونسون أصر على أنه نجح في توصيل أفكاره بوضوح.
فيديو, لماذا لا تمشط شعرك أبدا؟, المدة 0,27
مراسل بي بي سي نقل سؤالًا شخصيًا من والدته إلى رئيس وزراء المملكة المتحدة وهو لماذا لا يمشط بوريس جونسون شعره حتى عند تمثيله البلاد أو مخاطبته للأمة.