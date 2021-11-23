بوريس جونسون يتلعثم ويلقي كلمة عن متنزه “عالم الخنزيرة بيبا”

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بوريس جونسون يتلعثم ويلقي كلمة عن متنزه “عالم الخنزيرة بيبا”

قبل 24 دقيقة

التعثر في الحديث واسترجاع الذكريات عن زيارة إلى متنزه “عالم الخنزيرة بيبا” للأطفال في بريطانيا ليست الطريقة التي تسير بها معظم خطابات الزعماء، ولكن هذا ما فعله رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

ألقى جونسون خطابًا غير اعتيادي في مؤتمر لقادة الأعمال الإثنين مما تسبب في سؤال أحد الصحفيين له عما إذا كان كل شيء على ما يرام معه