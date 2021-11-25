كيف راجت أغنية صومالية بعد صدورها بأربع سنوات؟
كيف راجت أغنية صومالية بعد صدورها بأربع سنوات؟
باتت نيمكو هابي اسما يعرفه ويحبه ملايين الأشخاص في إفريقيا وحول العالم. إنها مغنية صومالية انتشرت أغنيتها المعروفة باسم "أحبك أكثر من حياتي" على تيك توك الشهر الماضي.
ونشر الآلاف مقاطع فيديو لأنفسهم وهم يرقصون على أنغامها الجذابة، بينهم مغنية الراب الأمريكي كاردي بي والأولمبي البريطاني-الصومالي مو فرح.
فيديو, نساء في عالم موسيقى "الميتال" السري في إيران, المدة 2,13
قد تبدو إيران مكانا غير متوقع لموسيقى "الميتال"، خاصة وأن الموسيقى الغربية محظورة رسميا في البلاد منذ الثورة الإسلامية عام 1979.