قد تبدو إيران مكانا غير متوقع لموسيقى "الميتال"، خاصة وأن الموسيقى الغربية محظورة رسميا في البلاد منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021