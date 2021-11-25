بحر المانش: لندن وباريس تتفقان على تعزيز مكافحة تهريب البشر وانتقادات لنظام اللجوء

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بحر المانش: لندن وباريس تتفقان على تعزيز مكافحة تهريب البشر وانتقادات لنظام اللجوء

قبل 23 دقيقة

تبحث بريطانيا وفرنسا اتخاذ تدابير جديدة للحد من عمليات عبور بحر المانش وتفكيك شبكات تهريب المهاجرين، بعد مصرع 27 مهاجرا على الأقل غرقا قبالة السواحل الشمالية لفرنسا.

وتعد حصيلة ضحايا هذه الكارثة الأكثر فداحة منذ أن أصبحت القناة في عام 2018 مصدر استقطاب لمهاجرين من إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا يحاولون على متن قوارب صغيرة الوصول إلى بريطانيا.