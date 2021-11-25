بحر المانش: لندن وباريس تتفقان على تعزيز مكافحة تهريب البشر وانتقادات لنظام اللجوء
بحر المانش: لندن وباريس تتفقان على تعزيز مكافحة تهريب البشر وانتقادات لنظام اللجوء
تبحث بريطانيا وفرنسا اتخاذ تدابير جديدة للحد من عمليات عبور بحر المانش وتفكيك شبكات تهريب المهاجرين، بعد مصرع 27 مهاجرا على الأقل غرقا قبالة السواحل الشمالية لفرنسا.
وتعد حصيلة ضحايا هذه الكارثة الأكثر فداحة منذ أن أصبحت القناة في عام 2018 مصدر استقطاب لمهاجرين من إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا يحاولون على متن قوارب صغيرة الوصول إلى بريطانيا.
وفي المقابل، طالبت منظمات حقوقية بجهود أنجلو-فرنسية حقيقية لابتكار طرق لجوء آمنة لتجنب تكرار هذه المآسي مرة أخرى.