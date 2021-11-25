بحر المانش: طالبو لجوء سودانيون "مستعدون للموت للوصول إلى بريطانيا"

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عبر نحو ٢٠ ألف مهاجر وطالب لجوء القناة الإنجليزية حتى الآن في عام 2021، على الرغم من الجهود المتزايدة التي بذلتها السلطات خلال العام الماضي لمنع مثل هذه المحاولات. وقد وفر بعضهم آلاف الجنيهات لدفعها للمهربين مقابل تنظيم عبورهم بشكل غير قانوني.

لكن الكثيرين، وخاصة الشباب الذين يسافرون بمفردهم، ليس لديهم أموال أو اتصالات في كاليه، ولا تتوفر لديهم سوى معلومات قليلة عما ينتظرهم إذا نجحوا في مهمتهم. خلال العام الماضي، صورت بي بي سي مع مجموعة من المهاجرين السودانيين الشباب وهم يذهبون إلى أبعد الحدود لمحاولة الوصول إلى المملكة المتحدة.