لماذا تسعى جماعات منغلقة في بريطانيا لضم الطلبة؟
لماذا تسعى جماعات منغلقة في بريطانيا لضم الطلبة؟
يُعتقد أن هناك ما يصل إلى 2000 بدعة وجماعة منغلقة تعمل حاليًا في المملكة المتحدة والعديد منها يسعى لضم الطلبة.
كانت "جيس" تدرس العلاج الطبيعي بجامعة سالفورد عندما انضمت إلى جماعة "كنيسة شينشونجي".
تقول جيس إنها "لم تتعرف على نفسها" عندما كانت ضمن الجماعة.
نفى متحدث باسم الجماعة كونها طائفة تسعى للسيطرة على أعضائها.
تقول جامعة سالفورد إن حرمها مفتوح للجمهور مما قد يتسبب في تحديات مع منظمات من خارج الجامعة.