كيف يؤثر تصنيف بريطانيا حماس حركة إرهابية على الجالية الفلسطينية هناك؟

قبل 9 دقيقة

يدخل حيز التنفيذ اليوم القانون الذي مرره مجلسا العموم واللوردات في بريطانيا، والذي يعتبر حركة حماس بشقيها السياسي والعسكري كيانا إرهابيا.

لكن القانون في الوقت نفسه يثير تخوفات لدى الجالية الفلسطينية في بريطانيا، من ذلك تأثيره على المساعدات الإنسانية التي يتم إيصالها للقطاع الذي يعاني من أزمة معيشية خانقة.