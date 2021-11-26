كيف يؤثر تصنيف بريطانيا حماس حركة إرهابية على الجالية الفلسطينية هناك؟
كيف يؤثر تصنيف بريطانيا حماس حركة إرهابية على الجالية الفلسطينية هناك؟
يدخل حيز التنفيذ اليوم القانون الذي مرره مجلسا العموم واللوردات في بريطانيا، والذي يعتبر حركة حماس بشقيها السياسي والعسكري كيانا إرهابيا.
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل التي قدمت مشروع القانون أمام البرلمان، إن حركة حماس معادية بشكل جوهري للسامية.
لكن القانون في الوقت نفسه يثير تخوفات لدى الجالية الفلسطينية في بريطانيا، من ذلك تأثيره على المساعدات الإنسانية التي يتم إيصالها للقطاع الذي يعاني من أزمة معيشية خانقة.
تقرير: فراس كيلاني