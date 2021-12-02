اليمن: أطفال تطاردهم "أشباح" الحرب

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اليمن: أطفال تطاردهم "أشباح" الحرب

قبل 7 دقيقة

في اليمن، يضغط المتمردون الحوثيون بشدة للسيطرة على مدينة مأرب أو قطع السبل عنها. تعد مأرب إحدى الأماكن الأخيرة في شمال اليمن التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليا، وتقع المدينة وسط حقول النفط اليمنية، وسيكون سقوط مأرب نقطة تحول رئيسية في الحرب.

تدخلت السعودية، بدعم من الولايات المتحدة وبريطانيا، في اليمن عام 2015 بعد أن أطاح الحوثيون بالحكومة من العاصمة صنعاء. منذ ذلك الحين، يعاني اليمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.