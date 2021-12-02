إريك زمور: من هو الكاتب المثير للجدل الذي قد يصبح "ترامب فرنسا"؟
إريك زمور: من هو الكاتب المثير للجدل الذي قد يصبح "ترامب فرنسا"؟
أعلن الصحفي والكاتب الفرنسي المثير للجدل، إريك زمور ترشحه رسميا للرئاسة في انتخابات 2022. وقال زمور في مقطع فيديو نشره الثلاثاء على منصات التواصل الاجتماعي إن "الوقت حان "لإنقاذ فرنسا".
فيديو, ماكرون والجزائر: حكاية علاقة معقدة بين فرنسا والجزائر, المدة 4,19
أغلقت الجزائر مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية، واستدعت سفيرها من باريس متهمة فرنسا بالتدخل غير المقبول في شؤونها، بعد تصريحات "غير مسؤولة" نسبت للرئيس ماكرون.