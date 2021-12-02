أغلقت الجزائر مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية، واستدعت سفيرها من باريس متهمة فرنسا بالتدخل غير المقبول في شؤونها، بعد تصريحات "غير مسؤولة" نسبت للرئيس ماكرون.

4 أكتوبر/ تشرين الأول 2021