قالت الطبيبة أنجليك كوتسي من جنوب أفريقيا وهي أول من رصد المتحور الجديد لكوفيد، "أوميكرون"، إن المرضى الذين رأتهم حتى الآن لديهم "أعراض طفيفة جدا".

29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021