فيروس كورونا: كيف تظهر المتحورات؟ وما الذي نعرفه عن متحور أوميكرون الجديد؟
فيروس كورونا: كيف تظهر المتحورات؟ وما الذي نعرفه عن متحور أوميكرون الجديد؟
تتكاثر الفيروسات بسرعة هائلة مما يجعل ظهور متحورات من حين لآخر أمرا طبيعيا.
لكن أحيانا يمكن لهذه المتحورات أن تحدث تغييرا في سلوك الفيروس، مما يسهل عليه البقاء. فلماذا تثير المتحورات القلق؟
فيديو, ara"أعراض المتحور أوميكرون طفيفة حتى الآن", المدة 1,58
قالت الطبيبة أنجليك كوتسي من جنوب أفريقيا وهي أول من رصد المتحور الجديد لكوفيد، "أوميكرون"، إن المرضى الذين رأتهم حتى الآن لديهم "أعراض طفيفة جدا".