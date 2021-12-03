أنغيلا ميركل تختار "أغنية غريبة" خلال المراسم العسكرية لتركها المنصب

قبل 56 دقيقة

جرت مراسم عسكرية خاصة تكريما للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل المقرر أن تترك المنصب رسميا الأسبوع المقبل بعد 16 عاما قضتها فيه.

الموسيقى التي اختارتها هي أغنية المغنية هيلدغارد كنيف "فلتمطر ورودا حمراء من أجلي"، وأنشودة من القرن الثامن عشر، وموسيقى أغنية من ألمانيا الشرقية لمغنية الثمانينات "نينا هاغين" التي عرفت حينها بمنظرها الخارج عن المألوف.