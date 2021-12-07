أزمة الدواء في لبنان: "الأنسولين لابنتي أهم من الهواء"
أزمة الدواء في لبنان: "الأنسولين لابنتي أهم من الهواء"
فدوى أم لابنتين توأم في الثانية عشرة من العمر تعيشان في بيروت بلبنان. شخصت ابنتها سارة بمرض السكري من النوع الأول منذ ثلاث سنوات. لكن عائلتها بالكاد تستطيع تحمل تكلفة حقن الأنسولين التي تعتمد عليها حياة سارة.
يعاني لبنان من أزمة اقتصادية مستمرة، جعلت البنك المركزي غير قادر على مواصلة دعم جميع الأدوية المستوردة إلى البلاد.
الأنسولين وأدوية الأمراض المزمنة الأخرى من بين ما تأثر بالوضع الاقتصادي، مما جعل العديد من العائلات غير قادرة على تحمل تكاليفها.