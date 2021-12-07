100 امرأة: نجمةهوليوود ريبل ويلسون تروي رحلتها مع فقدان الوزن وصعوبات الإنجاب

100 امرأة: نجمةهوليوود ريبل ويلسون تروي رحلتها مع فقدان الوزن وصعوبات الإنجاب

صنعت ريبل ويلسون اسما لنفسها كإحدى أفضل ممثلات الكوميديا في هوليوود بعد ظهورها عام 2011 في فيلم "وصيفات الشرف".

وقد أصبحت الآن منتجة ومخرجة، واختارتها بي بي سي كواحدة من 100 امرأة مؤثرة.

تتحدث ريبل في مقابلة حصرية مع بي بي سي عن قرارها فقدان الوزن والاهتمام بصحتها، وما الذي يعنيه أن تكون "الفتاة السمينة المضحكة" في هوليوود، فضلا عن صراعاتها الشخصية مع الخصوبة.