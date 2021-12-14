100 امرأة: "جدة أفغانستان" تفصح عن مخاوفها بشأن مستقبل بلدها في ظل حكم طالبان
100 امرأة: "جدة أفغانستان" تفصح عن مخاوفها بشأن مستقبل بلدها في ظل حكم طالبان
الناشطة والصحفية البارزة في مجال حقوق المرأة محبوبة سراج تعرف لدى الكثيرين بأنها "جدة أفغانستان".
عندما عادت طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، بقيت في البلاد حيث استمرت في التعبير عن مخاوف النساء الأفغانيات.
من كابول، أفصحت لبي بي سي عن مخاوفها من المستقبل ولديها رسالة شخصية لطالبان: "نريد أن نكون دولة مسلمة ناجحة، ما الصعب في ذلك؟"
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صنعت ريبل ويلسون اسما لنفسها كإحدى أفضل ممثلات الكوميديا في هوليوود وقد أصبحت الآن منتجة ومخرجة، واختارتها بي بي سي كواحدة من 100 امرأة مؤثرة.