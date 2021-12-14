100 امرأة: "جدة أفغانستان" تفصح عن مخاوفها بشأن مستقبل بلدها في ظل حكم طالبان

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100 امرأة: "جدة أفغانستان" تفصح عن مخاوفها بشأن مستقبل بلدها في ظل حكم طالبان

قبل 42 دقيقة

الناشطة والصحفية البارزة في مجال حقوق المرأة محبوبة سراج تعرف لدى الكثيرين بأنها "جدة أفغانستان".

عندما عادت طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، بقيت في البلاد حيث استمرت في التعبير عن مخاوف النساء الأفغانيات.