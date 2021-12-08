شركة أمريكية تخطر 900 عامل بتسريحهم بمكالمة فيديو "دون أدي اعتبار"

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شركة أمريكية تخطر 900 عامل بتسريحهم بمكالمة فيديو "دون أدي اعتبار"

قبل 45 دقيقة

كريستيان تشابمان واحد من 900 موظف بشركة "بتر.كوم" تم إخطارهم بفقد عملهم وذلك خلال مكالمة مفاجئة على تطبيق زووم.

الفيديو الذي تسرب انتشر بسرعة شديدة عبر الإنترنت.

تحدث تشابمان، الأب لخمسة أطفال، عن صعوبة إخبار أسرته أنه أصبح فجأة عاطلا، وذلك قبل أسابيع من عيد الميلاد.