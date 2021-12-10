100 امرأة: تعرفوا على التركية صاحبة لقب "أفضل لاعبة في العالم"

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كرة المرمى هي رياضة تقوم فيها فرق مكونة من ثلاثة لاعبين معصوبي الأعين برمي كرة بها أجراس في شبكة الخصم. وفي حديثها مع بي بي سي،

سجلت سيفدا أهدافا في العديد من المسابقات الدولية، حيث فازت بميداليات في البطولات الأوروبية والعالمية وصعدت إلى منصة التتويج في دورة الألعاب البارالمبية، وفازت بالميدالية الذهبية مع فريقها في ريو دي جينيرو 2016 وطوكيو 2020. ووصفتها اللجنة البارالمبية بأنها "أفضل لاعبة في العالم"، بعد أن احتلت المركز الأول في قائمة هدافي طوكيو بنتيجة مذهلة.