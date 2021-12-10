ما الذي نعرفه عن حريق مقر حزب النهضة في العاصمة التونسية؟
ما الذي نعرفه عن حريق مقر حزب النهضة في العاصمة التونسية؟
قتل شخص وأصيب آخرون من بينهم قياديون في حزب النهضة في حريق شب في مقر الحركة في العاصمة تونس على ما أفاد الحزب ووزارة الداخلية.
وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي دخانا يتصاعد من نوافذ المقر في منطقة مونبليزير، كما حاول أعضاء من الحزب القفز عبر النوافذ.
وحزب النهضة ذو المرجعية الاسلامية كان الكتلة النيابية الأكبر في البرلمان قبل أن يعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد تجميد أعماله في 25 يوليو الماضي.
وندد حزب النهضة خلال مؤتمر صحفي بحملة "تشويه" ضده تقوم بها شخصيات سياسية بهدف إقصائه عن الساحة السياسية.
فيديو, أزمة تونس: هل تشكل قرارات الرئيس قيس سعيد "خطرا" على الديمقراطية في بلاده؟, المدة 2,26
تظاهر المئات في تونس العاصمة الأحد ضد ما وصفوه بانفراد الرئيس قيس سعيد بالسلطة في البلاد.